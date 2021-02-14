Bolu’da kar yağışı

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sevgililer gününü pandemi salgınında kutluyoruz. Çarşı Pazar bu yıl da sevgililer günü rahmetinden, bereketinden yararlanamayacak! Bu konuda muhtelif söylenceler var. En akla yakını eski Roma İmpatarorluğu zamanında bir özgürlük kısıtlamasından günümüze kadar gelen sevgililer günü öyküsüdür. Evlere hapsedilen, aşsız, işsiz, aşı’sız kalanlar bu sevgililer gününde evlerinizde bu hazin öyküyü okumaya ne dersiniz?