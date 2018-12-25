Bolu’da, 1804 yılında yaptırılan tarihi Yukarı Taşhan’ın, restorasyon çalışmalarının ardından 18 odalı butik otel olarak açılması planlanıyor.

Şu anda küçük esnaf tarafından çanta, dini kitaplar, hediyelik eşya ürünlerinin satıldığı taşhandaki işletmeciler projeye karşı çıkıyor.

Bolu Belediyesi, 2016 yılında Büyükcami Mahallesi’nde 600 yıllık tarihi Yıldırım Beyazıt Cami’nin yanında olan Aşağı Taşhan ve Yukarı Taşhan’ın restore edilip otel ve restoran olarak kullanılması yönünde proje hazırladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izinlerin ardından projenin ilk ayağında 1750 yılında inşa edilen Aşağı Taşhan restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl kafe-restoran olarak açıldı. Projenin ikinci ayağında ise Aşağı Taşhan’ın hemen bitişiğinde bulunan içinde Eskici Baba Türbesi’nin de bulunduğu ve çanta, dini kitaplar, hediyelik eşya ürünlerinin satıldığı 36 iş yerinin olduğu Yukarı Taşhan’ın 18 odalı butik otel olarak açılması yer alıyor.