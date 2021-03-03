Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, Aladağ Yaylası bölgesinde kuvvetli fırtına nedeniyle metrelerce yükseklikteki onlarca çam ağacı devrildi.
Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Aladağ Yaylası’nda, metrelerce yükseklikteki onlarca çam ağacı devrildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Çalışmaların ardından devrilen ağaçların kaldırılacağı öğrenildi. Devrilen onlarca çam ağacının görüntüsü dronla havadan görüntülendi.
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Bolu’da fırtına onlarca çam ağacını devirdi
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, Aladağ Yaylası bölgesinde kuvvetli fırtına nedeniyle metrelerce yükseklikteki onlarca çam ağacı devrildi.