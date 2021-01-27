Bolu’da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar, tabelalar ve aydınlatma direkleri devrildi, bir erkek öğrenci yurdunun da çatısı uçtu.

Kentte saat 11.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 3 saat etkili olan fırtına nedeniyle Karacasu beldesinde bulunan Mesciler köyünde ağaçlar devrildi. Gölcük Tabiat Parkı yolunda da devrilen ağaçlar yolu kapattı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden açıldı. Ayrıca kentin birçok noktasında tabelalar devrildi. Fırtına nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Tepecik Mahallesi’nde bulunan Seyyide Nefise Avşar Erkek Öğrenci Yurdu’nun çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, urdun bahçesine ve yola savruldu. Bolu Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla parçalar yoldan alındı. D-100 karayolunda bir trafik ışığının da fırtına nedeniyle sallanması kameraya yansıdı. Trafik ışığı, güvenlik amacıyla daha sonra ekipler tarafından söküldü. İl genelinde yer yer sağanak yağış devam ediyor.

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