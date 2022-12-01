Bolu’da DEAŞ’ın lojistik sorumlusu yakalandı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA)- BOLU’da, terör örgütü DEAŞ’ın Irak’taki lojistik sorumlusu Irak uyruklu T.H.A.A.H. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ’ın lojistik sorumlusu Irak uyruklu T.H.A.A.H.’nin Bolu’da yaşadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, T.H.A.A.H.’nin kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan T.H.A.A.H.’nin evinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi. T.H.A.A.H. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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