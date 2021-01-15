Bolu’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu M.H.H.A. (30) ve A.H.A.R. (46) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu 2 şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Bolu’da bir evde kaldığı tespit edilen M.H.H.A. ve A.H.A.R. düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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