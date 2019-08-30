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      Bolu’da 30 Ağustos coşkusu; Komandolar caddeleri inletti

      Editör -
      Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşku içersinde kutlandı. Bolu 2'nci Komando Tugayı, şehrin caddelerini marşlarla inletti.
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      Çekirdeği kurutmak için çevreyolunun birer şeridini kapattılar

      Editör -
      Çekirdeği kurutmak için çevreyolunun birer şeridini kapattılar
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      143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah

      Editör -
      Erzurum’daki Tortum Gölü'nün üzerine yaptırılan 143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah kıyıldı.
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      PKK’lı teröristlere Kıran operasyonu ile darbe vuruluyor

      Editör -
      İçişleri Bakanlığı'nca Van, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran' operasyonu sürüyor.
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