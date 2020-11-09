Bolu’da 2 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurup, arama yaptığı hafif ticari araçta 9,22 gram esrar ile 3,74 gram eroin ele geçirdi.

Sürücü Ü.Ç. (29) gözaltına alındı.

Polis ekileri şüphe üzerine durdurulan otomobilde ise, 0,31 gram bonzai, 6 gram esrar, 18,14 gram metamfetamin ve 46 ecstasy hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.K. (45) ve T.K. (23) gözaltına alındı. 2 operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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