Bolu Valisi Ümit: Vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız

Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)- BOLU Valisi Ahmet Ümit, turuncu kategoride yer alan kentteki vaka sayılarıyla ilgili, “İlimize ulaşımın çok kolay olması nedeniyle sömestir tatilini de gerekçe göstererek birçok misafirimizin olması gibi sebeplerle ilimiz genelinde vaka sayılarında bir artış oldu” dedi. Vatandaşın gayretiyle mavi kategoriye geçilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Ümit, “Pozitif vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 1 Mart tarihinden itibaren koronavirüsle mücadelede yeni döneme ilişkin alınan tedbirleri görüşmek için kaymakamlar, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantıda koronavirüsle mücadelede alınması gereken önlemler görüşüldü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ümit, turuncu kategoride yer alan Bolu’daki vaka artışlarıyla ilgili, “1,5 ay öncesine kadar Bolu, ülkemize göre çok başarılı bir yerdeydi. Ancak son süreç içerisinde gerek sömestir tatili dolayısıyla gerekse içerisinde bulunduğumuz iyi pozisyonlar nedeniyle vatandaşlarda oluşan rehavet sebebiyle ülkemiz geneline paralel olarak bizde de bir yükselme söz konusu. Bu kapsamda elbette birtakım tedbirler alındı ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir” dedi.

‘MAVİ KATEGORİYE GEÇİLMESİ MÜMKÜN’

Vatandaşın gayretiyle mavi kategoriye geçilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Ümit, “Biz maalesef turuncu renkte yer alıyoruz. Şunu net olarak söylememiz gerekir. Bir hafta sonra turuncudan kırmızıya geçmemiz mümkün. Maviye dönmemiz de mümkün. Hep beraber Bolu olarak, Bolulular olarak işe sahip çıktığımızda, birlikte konunun sorumluluğunu aldığımızda, denetleyenler, denetlenenler bunu önemine inandığında bu iş başarılır. Kısa bir süre içerisinde hep beraber birlikte maviye dönebiliriz. Amacımız zaten hep beraber mavi rengi yakalamak. Pozitif vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız. Burada sadece bizim değil, tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. İhbar hatlarımız var. Yeni ihbar hatları kuracağız. Vatandaşlarımız anında ihbar ettiklerinde, konulara anında müdahale edilecek. Mesire yerlerinde de bir takım tedbirler uygulanacaktır” diye konuştu.

SÖMESTİR TATİLİNDE GELENLER NEDENİYLE VAKALAR ARTTI

Sömestir tatilinde kente çok sayıda kişinin geldiğini vurgulayan Vali Ümit, “İlimizin ulaşımın çok kolay olması nedeniyle sömestir tatilini de gerekçe göstererek birçok misafirimizin olması gibi sebeplerle ilimiz genelinde vaka sayılarında bir artış oldu“ dedi.

BOLU’DA MUTASYONLU VİRÜS VAKASI VAR

Kentte mutasyonlu virüs taşıyan vakaların olduğunu kaydeden Vali Ümit, “Mutasyon bizim ilimizde de var ama tamamen kontrol altında. Uzmanların söylediğine göre mutasyon çok hızlı yayılıyor. Biz onları kesinlikte kontrol altında tutuyoruz. Her şüpheyi bize bildirebilirler. Biz onları anında kontrol etmek suretiyle pozitif olmaları durumunda gerekli tedbirleri alıyoruz. Mutasyonlu virüs bizde de var“ ifadelerini kullandı.

43 BİN 200 KİŞİ AŞILANDI

Vali Ümit, kentte devam eden aşılama çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi:

“43 bin 200 vatandaşımızın aşısı tamamlandı. Sağlık Bakanlığı ilk etapta kentimize 60 bin kişiyi hedef olarak belirledi. 60 bin kişiden 43 bin 200’üne ulaşmış durumdayız. Aşılamaya çok hızlı devam ediyoruz. 180 noktada aşılama ekiplerimiz var. Ayrıca 45 tane de seyyar ekibimiz var.“

FOTOĞRAFLI