Bolu Dağı’nda yoğun sis ulaşımı yavaşlattı

Küresel bir tehdit olan koronavirüse karşı geçtiğimiz Mart ayından itibaren başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sokaklara taşıyan Mamak Belediyesi, cadde, sokak ve çöp konteynerlerini deterjanlı sularla yıkıyor, ilaçlıyor bir yandan da cami, çocuk oyun parklarını da dezenfekte ediyor.