Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla yağmur etkili olurken, sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmurla birlikte sabah saatlerinde sis de etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, yağmurla birlikte yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri yol güzergahlarında kontrollerini sürdürüyor.