Bolu Dağı’nda kısa süreli kar yağışı etkili oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı’nın D-100 Karayolu geçişinde sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Yağış ulaşımı etkilemezken bölgedeki yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu Dağı’nda dün gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kısa süre etkili olan kar yağışı daha sonra durdu. Kar yağışının etkisini azaltması ile yolda kar örtüsü ve buzlanma oluşmadı, ulaşımda aksama yaşanmadı.

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