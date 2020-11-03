Bolu Dağı’nda freni boşalan kamyon, 7 araca çarptı: 9 yaralı (2)- Yeniden

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde, freni boşalan kamyonun önündeki ve karşı yönden gelen 1’i TIR, 7 araca çarpması sonucu 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Yaşlı bir kadın tarafından teselli edilen kamyon sürücüsü Yalçın Koçak, “Fren boşaldı. Kaç araca çarptığımı bilmiyorum. İstanbul’a gidiyordum. Ben yaralanmadım. Ama arabalar kötü oldu” dedi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle İstanbul istikameti bölünerek çift yönlü ulaşıma açık tutulurken, İstanbul yönüne giden Yalçın Koçak yönetimindeki 06 BGG 417 plakalı kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Yokuş aşağı inen kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak hem önünde giden hem de karşı yönden gelen 1’i TIR, 7 araca çarptı. Zincirleme kazada kamyon sürücüsü yara almazken, diğer araçlarda bulunan 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Bazı yaralılar vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarıldı. Kaza nedeniyle TEM’in Ankara ve İstanbul yönünde trafik durdu. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Düzce’deki hastanelere kaldırıldı.

YAŞLI KADIN, KAMYON ŞOFÖRÜNÜ TESELLİ ETTİ

Kazayı gören bir yaşlı kadın freni boşaldığı için kazaya sebep olan kamyon şoförü Yalçın Koçak’ı teselli etti. Yaşlı kadın, “Kaza olur, her şey olur. Benim oğlum daha önce kazada öldü. Bak canında bir şey yok. Para bulunur, mal bulunur, araba da bulunur, her şey bulunur” dedi. Kamyon sürücüsü Yalçın Koçak ise “Fren boşaldı. Kaç araca çarptığımı bilmiyorum. İstanbul’a gidiyordum. Ben yaralanmadım. Ama arabalar kötü oldu. Frenin patladığını fark etmedim” diye konuştu.

BARİYERİN SAPLANDIĞI OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKANLARI GÖRENLER ŞAŞIRDI

Kamyonun çarpmasının ardından bariyerlerin saplandığı ve hurdaya dönen Sezai Okumuş yönetimindeki otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Aracı gören diğer sürücüler, otomobildekilerin hafif yaralandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, “Seyir halindeydik. Arkamızda 3- 4 tane araba birbirine çarptı. Bize çarpınca biz de bariyerlere doğru gittik. Çok şükür sağlık durumlarımız iyi. Ağabeyimin kafasında biraz yara var” dedi.

YOL TRAFİĞE KAPALI

Ayrıca, kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul ve Ankara yönü trafiğe kapandı. Araçlar Kaynaşlı ve Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

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