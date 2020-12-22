Bolu Dağı geçişinde, sis ve yağmur

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı’nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis ve yağmur, ulaşımda aksamaya neden oldu.

İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağlayan Bolu Dağı’nda sis etkili oldu. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca yağmur da etkisini gösterdi. Sürücüler, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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