Bolu Dağı geçişinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- BOLU Dağı’nın D-100 yolu geçişinde, TIR’ın dorsesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Ali Bulut hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece D-100 yolunun Bolu Dağı Bakacak mevkisinde meydana geldi. Ankara yönündeki Hasan Ali Bulut’un kullandığı 81 FC 575 plakalı otomobil, aynı yöndeki Cemal Günenç’in kullandığı 7800 HVZ plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Ali Bulut ile aynı araçtaki yolcu Fuat Caner yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Hasan Ali Bulut, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fuat Caner’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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