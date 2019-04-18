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18 Nisan 2019
Ana Sayfa Güncel Haberler Bolu Belediyesi'nin tabelasına 'T.C.' eklendi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla Bolu Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan'T.C.' ibaresi eklendi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla Bolu Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi eklendi.
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Bolu Belediyesi’nin tabelasına ‘T.C.’ eklendi

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla Bolu Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan ‘T.C.’ ibaresi eklendi.

Bolu Belediye Meclisi’nin Nisan ayı 2’nci birleşimi toplantısında Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan tarafından Bolu Belediyesi tabelasına ‘T.C.’ ibaresi eklenmesi kararı alındı. Kararın ardından Tanju Özcan belediye binasında bulunan tabelaya ‘T.C.’ ibaresi eklenmesi yönünde talimat verdi. Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerinin asılı olduğu hizmet binasında, Bolu Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan ‘T.C.’ ibaresi eklendi.

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