Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak  olup,  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  ve  eksik  belge  ile  yapılacak  başvurular  kabul  edilmeyecektir.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son başvuru  tarihine  kadar  başvuru  yapılacak  birime  ulaşması  gerekmektedir.  Postadaki  gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu  değildir.  Yurtdışından  alınan diplomaların  Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.”

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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