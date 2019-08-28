Ciltte kızarıklık, kaşıntı ve kuruluk şeklinde belirtileri olan egzama rahatsızlığı hakkında konuşan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, “Çamaşır ağartıcıları ve yumuşatıcılar çocuklarda bu hastalığı tetikleyebilir” dedi.