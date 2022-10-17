Bolat: Türkiye’ye bu sene 14 milyar dolar döviz getirdik

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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat bu sene Türkiye’ye 14 milyar dolar döviz getirisinde bulunduklarını ifade ederken, şirketin 90’ıncı kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında 400 uçağı filosuna katacaklarını ve 1 milyarıncı yolcuyu taşıyacaklarını açıkladı.

THY Teknik A.Ş. THY’nin 2020 yılından itibaren filosuna katmaya başladığı Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkinin üs (ağır) bakım operasyonlarını İGA İstanbul Havalimanı’ndaki hangarlarında başarı ile tamamladı. Uçağın hangardan çıkışı için düzenlenen törende konuşan Bolat, THY filosunda A350 uçaklarından şu anda 11 adet bulunduğunu, bu sayının orta vadede 36’ya çıkacağını belirterek daha fazla almak için Airbus ile görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

UÇAK TOPLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

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Törende bir konuşma yapan Bolat, “Bunlar genellikle uzun mesafeli uçuşlarda sahip oldukları motor ve gövde teknolojisiyle beraber ortaklığımızı 787’lerle beraber en efektif uçakları. Bu uçakları orta vadede sayıları 36’ya çıkacak. Daha fazla da almak için Airbus ile görüşmeleri yapıyoruz. Biliyorsunuz tüm dünyada özellikle Avrupa’da son yakıt fiyatlarını artması havacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Pandeminin hemen akabinde havacılık bir yükselişe geçti. Bütün bunlara bakarak piyasada uçak toplamaya devam ediyoruz” dedi.

TEKNİK A.Ş’YE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Teknik A.Ş’nin filoda bulunan tüm uçakların bakımlarını yapabilecek kapasitede olduğunu hatırlatan Bolat konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Elimizdeki hangarların kapasitesi THY uçaklarının bakımının yanı sıra diğer havayollarını uçaklarını bakımlarına yer ayıramıyor. Bununla beraber hangar kapasitelerini arttırmak, Teknik A.Ş’ye yatırım yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Türk Hava Yolları, konsolide karlarının uzun dönemde değil, orta dönemde değil kısa dönemde 3-5 yıl içerisinde yarısına yakınını iştirak şirketlerden elde etme hedefimiz var. Bu büyük bir hedef burada en önemli oyunculardan bir tanesi Teknik A.Ş.”

FİLOMUZ 10 KAT BÜYÜDÜ

2005 yılında filolarında 82 uçağı bulunduğunu hatırlatan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “83 uçağın 12 tanesi geniş gövdeliydi. Nerden nereye geldiğimizi görmek için de bazı referans noktalarımız olması lazım. 2003 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle getirdiği yönetici kadrolarını bugüne ne yaptığını görmek açısından çok önemli. 2003 yılında 60’a yakın uçağımız vardı. O zaman 7 tane A340, 5 tane de A310 uçağımız vardı. Bugün ise 129 tane geniş gövdeli uçağımız var. Buna göre filomuzdaki geniş gövdeli uçak sayımız 10 kat büyümüş” dedi.

90’INCI YILDA 1 MİLYARINCI YOLCU TAŞINACAK

2023 yılında THY’nin kuruluşunun 90’ıncı yılı olduğunu ve kendileri için önemli olduğunu söyleyen Bolat,” 2022 yılı itibariyle ülkeye 14 milyar dolar döviz getirdik. 75 bin çalışana iş sağlıyoruz, evlerine yuvalarına bereket götürüyorlar. İstanbul’a baktığımızda şu anlama geliyor, İstanbul’da her 200 kişiden biri Türk Hava Yolları’nın çalışanı. Türk Hava Yolları ile beraber büyüyor, gelişiyor, refah seviyesini de arttırıyor. 90’ıncı yılımızı bu yüzden çok önemsiyoruz. 90’ıncı yılımızda daha da güçlenerek ve büyüyerek gireceğiz. 90’ıncı yılımızda filoya 400’üncü uçağımız gelecek. 2023 yılında aynı zamanda 1 milyarıncı yolcuyu taşıyacağız” diye konuştu.

UCUZ HAVAYOLLARI HOŞUMUZA GİTMİYOR

THY olarak 1 milyon Amerikalıyı Türkiye’ye turist olarak getirdiklerini ifade eden Bolat konuşmasını şöyle tamamladı:

“Amerika’dan buraya başka bir havayolu gelmiyor keşke gelse. Biz bunun için çok uğraşıyoruz onların buraya gelmesi için. Türkiye’ye katkı sağlayacak networkumuza katkı sağlayacak havayolları gelsin. Ucuz havayollarının vur kaç gelip bir ülkenin ekonomisini bir ülkenin havacılığını bozup gitmeleri çok hoşumuza gitmiyor. Onun içinde girişimlerde bulunuyoruz.”