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10 Nisan 2019
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Boğazlıyan Kaymakamı Kemal bey

Yahya Aksoy Yahya Aksoy

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Yıl 1919 Şubat ayı. Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey, ermeni tehcirinde ölümlere neden olduğu addiasıyla yargılanacaktı.

Kemal Bey aynı addia ile daha önce Yozgat İstinaf Mahkemesinde yargılanmış ve beraat etmişti. Oysa bir sannığın aynı suçtan dolayı iki kez yargılanamayacığa dair evrensel ceza hukuku ilkesi göz ardı edilmekteydi.

Fransız ve İngiliz işgal komutanları ve ermeni komitacılarının baskısı ile arzu edilen kararı verecek kişilerden oluşan Divan-ı Harp Mahkemesi kuruluyordu. Mahkeme başkanı ,”ben emir aldım, bir memur,aldığı emiri uygulamakla yükümlüdür” diyerek yargılamayı sürdürdü.

Yargılamanın uzun ayrıntılarını , değerli Avukat Argun Bozkurt’un hazırladığı Ankara Barosu yayını “Davalar” kitabı ile araştırmacı-yazar İhsan Kurt’un ” Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey-Kahrolsun Böyle Adalet” eserinde ve pek çok kaynakta okuyabilirsiniz.

Köşe başlarında İngiliz ve Fransız askerlerin makinalı tüfeklerle tuttuğu İstanbul’da karanlık oyunların oynandığı bir mahkemece verilen karar sonrasında, 10 Nisan 1919 günü Kaymakam Kemal Bey idam edildi.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte “vatan hainliği” suçlaması ile sınır dışı edilen 150 kişiden birisi de mahkeme başkanı nemrut mustafa olmuştur. TBMM 14 Ekim 1922’de çıkardığı bir özel kanunla Kaymakam Kemal Bey’i “MİLLİ ŞEHİT” olarak kabul etmiştir.

Boğazlıyan İlçesinde Kemal Bey adına Mahalle, okul, park, anıt bulunmakta.
Tabutu binlerce genç ve yaşlı vatandaşımız tarafından taşınarak Kuşdili ,Mahmut Paşa Türbesi’ne götürülen Kemal Bey,genç yaşta ölen oğlu Adnan’la yanyana yatmakta.

Ruhu şad olsun, cennet mekanı olsun.Milli Şehitlerimiz, tarihin altın sayfalarında ve halkın yüreğinde sonsuza kadar,saygı ve sevgiyle anılarak unutulmadan yaşarlar.

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Yahya Aksoy
Yahya Aksoyhttps://sonsoz.com.tr

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