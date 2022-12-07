Boğazına şekerleme kutusunun kapağı kaçan çocuk ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı

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Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Akhisar ilçesinde, ağzı ile açmak istediği şeker kutusunun boğazına kaçtığı 10 yaşındaki Muhammet Kutlu, şekerlemeyi aldığı bakkal işletmecisi Münire Oflaz tarafından ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Münire Oflaz’a ait bakkal dükkanından tüp draje şeklinde olan şekerlemelerden alan Muhammet Kutlu, şekerleme kutusunun kapağını ağzıyla açmak istedi. Bu sırada kutunun kapağı boğazına kaçan Muhammet’in nefesi kesildi. Durumu fark eden bakkal dükkanı sahibi Münire Oflaz, ‘Heimlich’ müdahalesiyle küçük çocuğu boğulmaktan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Muhammet’in babası Resul Kutlu, çocuğunun hayatını kurtaran Münire Oflaz’a teşekkür etti.

‘BÖYLE BİR EĞİTİM ALMASAYDIM MÜDAHALE ETMEM İMKANSIZDI’

Bu durumlara müdahale etmek için herkesin ‘Heimlich’ manevrası eğitimi alması gerektiğini belirten bakkal sahibi Münire Oflaz, “Ben dükkanda çalıştığım sırada şekerleme kutusunu ağzına dikmiş. Ağzına çektiğinde kapak, nefes borusuna kaçmış. Koşturarak önce sırtına vurup, Heimlich manevrası yaparak kapağı çıkardım, bayağı tıkanmıştı. Elimle müdahale etseydim daha da ileri gidebilirdi. Çocukların anneleri çok dikkat etsinler, herkesin başına gelebilir. Allah’ım bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Ben Heimlich manevrası eğitimini almıştım. İyi ki daha önce çalıştığım iş yerindeki patronumuz bu eğitimi bizlere aldırdı. Böyle bir eğitim almasaydım müdahale etmem imkansızdı. Herkes çok dikkat etsin. Heimlich manevrasının eğitimini versinler. Herkes gözünü dört açsın, çok dikkatli olsun” dedi.

‘TEYZE HEMEN GELEREK BANA MÜDAHALE ETTİ VE KAPAĞI ÇIKARDI’

Başından geçen olayı anlatan Muhammet Kutlu, “Ağzımdan atacaktım, derin bir nefes aldım. Ağzıma kapak hemen geldi. Can havliyle içeriye girdim. Teyze hemen gelerek bana müdahale etti ve kapağı çıkardı” diye konuştu.

‘BİR DAHA YAŞANMASIN İSTİYORUM’

Herkesin böyle bilinçli olmasını istediklerini söyleyen Muhammet’in babası Resul Kutlu ise “Benim çocuğum olabilir, başka bir çocuk da olabilirdi, üzücü bir şey. Bir daha yaşanmasın istiyorum” dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan o anlar ise bakkalın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde; Muhammet boğazına kapağın kaçması, sonrasında yardım istemek için bakkala girmesi ve Münire Oflaz’ın çocuğa ‘Heimlich’ manevrası yaparak kurtarması yer aldı. (DHA)

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