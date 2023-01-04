Boğazına şeker kaçan 16 aylık Ömer Faruk, yaşamını yitirdi

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Şirvan ilçesinde, boğazına şeker kaçan 16 Aylık Ömer Faruk Açıkça, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde meydana geldi. Kardeşiyle oyun oynayan 16 aylık Ömer Faruk Açıkça, ağzındaki şekerin boğazına kaçması sonucu fenalaştı. Durumu fark eden ailesi tarafından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Faruk bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Talihsiz bebeğin cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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