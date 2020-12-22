Boğazına bıçak dayadığı Rus kadına taciz ve gasp şüphelisi tutuklandı

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde Rus kadın turisti boğazına bıçak dayayıp, cinsel tacizde bulunduğu, cep telefonu ve çantasını gasp ettiği iddia edilen H.Ö.(22), jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya’nın Seki Mahallesi’nde 18 Aralık günü saat 17.30 sularında yaya haldeki Rus kadın turist A.R.’nin (34) yanına kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı. İddiaya göre boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunan şüpheli, daha sonra cep telefonu ve çantasını gasp ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Demirtaş Jandarma Karakolu ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmaların ardından cinsel taciz ve gasp olayına karışan şüphelinin H.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi olay günü de kullandığı ve plakası öğrenilemeyen bir otomobille Demirtaş Mahallesi’nde durdurarak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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