Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarda gözaltına alınanların bir bölümü adliyeye sevk edildi

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-BOĞAZİÇİ Üniversitesi önündeki eylemlerde gözaltına alınan kişilerden bir bölümü adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemlerde gözaltına alınanlardan bir bölümü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, eylemler sırasında 159 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken bunlardan 98’inin emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedilmişti.

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