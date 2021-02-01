Boğaziçi Üniversitesi’nde polis müdahalesi

İdris TİFTİKCİ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BOĞAZİÇİ Üniversitesi rektörlük binası önünde bekleyenlere polis müdahale etti. Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası önünde akşam saatlerinde toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis otobüsleriyle götürüldükleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınanların daha sonra Vatan Caddesi’ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır.” denildi.