Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 159 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

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Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BOĞAZİÇİ Üniversitesi önünde toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 159 kişi polis otobüsleriyle götürüldükleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

(FOTOĞRAF)

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