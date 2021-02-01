Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 159 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BOĞAZİÇİ Üniversitesi önünde toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 159 kişi polis otobüsleriyle götürüldükleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı Hüseyin Kara (77), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Köseköy mevkiindeki kavşakta meydana geldi. S.O. yönetimindeki 55 LR 682 plakalı...
Haluk KARAASLAN-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergun Atalay'ı ziyaret etti.
Türk-İş'te gerçekleşen görüşmede konuşan Bakan Karaismailoğlu,...