Boğaziçi Üniversitesi’nde 72 gün sonra ikinci yangın 

- Reklam -

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- BOĞAZİÇİ Üniversitesi’ndeki Kültürel Miras Müze Binası’nın çatı katında 72 gün sonra ikinci kez çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde Tarih Bölümü’nün kullanımında olan 4 katlı ahşap Kültürel Miras Müze binasının çatı katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede söndürüldü. 22 Ekim tarihinde aynı yerde yangın çıkmış ve itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

İtfaiye ve polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)



- Reklam -