Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

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Mustafa AKINİSTANBUL,(DHA) – Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun bu yıl 12’ncisini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde ödüller sahiplerini buldu.

Üniversitede düzenlenen ödül töreninde 2022 yılının en iyi takımı, en yi basketbol oyuncusu, en iyi voleybol oyuncusu, en iyi futbol oyuncusu, en iyi çıkış yapan takımı, en iyi bireysel sporcu, en iyi çıkış yapan sporcu, en iyi antrenörü, en iyi spor yorumcusu, en iyi yöneticisi ve en iyi spor programına ödülleri takdim edildi. En iyi antrenör Ergin Ataman, en iyi çıkış yapan sporcu Arda Güler, en iyi futbolcu Uğurcan Çakır, en iyi voleybolcu da Zehra Güneş seçilirken, en iyi takım ödülünün sahibi Anadolu Efes Kulübü oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde dereceye girenler şu şekilde

En İyi Takım Anadolu Efes

En İyi Basketbol Oyuncusu Vasilije Micic

En İyi Voleybol Oyuncusu Zehra Güneş

En İyi Futbol Oyuncusu Uğurcan Çakır

En İyi Bireysel Sporcu Merve Dinçel

En İyi Çıkış Yapan Sporcu Arda Güler

En İyi Çıkış Yapan Takım Fire Flux E-Sports

En İyi Antrenör Ergin Ataman

En İyi Spor Yorumcusu Emre Özcan

En İyi Spor Programı Oyna Devam

En İyi Spor Yöneticisi Alper Yılmaz

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından başarılarını tebrik etmek amacıyla verilen Sportsmanship Brotherhood ödül sahipleri ise şu şekilde

Aysu Türkoğlu (Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu)

Milli Artistik Jimnastik Erkek Takımı

Tekerlekli Sandalye U23 A Milli Takımı

Aysel Özgan (Para atıcılık milli sporcusu)

Yiğit Caner Aydın (Para milli okçu)

Sudenur Basancı (Milli muaythai sporcusu)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ödüllerin verilmesi

-Açıklamalar

-Salondan görüntüler

-Genel detaylar

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(FOTOĞRAFLI)