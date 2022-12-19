Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Mustafa AKINİSTANBUL,(DHA) – Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun bu yıl 12’ncisini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde ödüller sahiplerini buldu.
Üniversitede düzenlenen ödül töreninde 2022 yılının en iyi takımı, en yi basketbol oyuncusu, en iyi voleybol oyuncusu, en iyi futbol oyuncusu, en iyi çıkış yapan takımı, en iyi bireysel sporcu, en iyi çıkış yapan sporcu, en iyi antrenörü, en iyi spor yorumcusu, en iyi yöneticisi ve en iyi spor programına ödülleri takdim edildi. En iyi antrenör Ergin Ataman, en iyi çıkış yapan sporcu Arda Güler, en iyi futbolcu Uğurcan Çakır, en iyi voleybolcu da Zehra Güneş seçilirken, en iyi takım ödülünün sahibi Anadolu Efes Kulübü oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde dereceye girenler şu şekilde
En İyi Takım Anadolu Efes
En İyi Basketbol Oyuncusu Vasilije Micic
En İyi Voleybol Oyuncusu Zehra Güneş
En İyi Futbol Oyuncusu Uğurcan Çakır
En İyi Bireysel Sporcu Merve Dinçel
En İyi Çıkış Yapan Sporcu Arda Güler
En İyi Çıkış Yapan Takım Fire Flux E-Sports
En İyi Antrenör Ergin Ataman
En İyi Spor Yorumcusu Emre Özcan
En İyi Spor Programı Oyna Devam
En İyi Spor Yöneticisi Alper Yılmaz
Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından başarılarını tebrik etmek amacıyla verilen Sportsmanship Brotherhood ödül sahipleri ise şu şekilde
Aysu Türkoğlu (Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu)
Milli Artistik Jimnastik Erkek Takımı
Tekerlekli Sandalye U23 A Milli Takımı
Aysel Özgan (Para atıcılık milli sporcusu)
Yiğit Caner Aydın (Para milli okçu)
Sudenur Basancı (Milli muaythai sporcusu)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ödüllerin verilmesi
-Açıklamalar
-Salondan görüntüler
-Genel detaylar
(FOTOĞRAFLI)