Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Alper KORKMAZ – İSTANBUL,(DHA) BOĞAZİÇİ Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” gerekçesiyle başlatılan soruşturmada D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U. gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla R.Ö. serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Soruşturma kapsamında 2 kişi ise aranıyor.

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