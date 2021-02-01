Boğaziçi Üniversitesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri 

Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İstanbul, (DHA) – BOĞAZİÇİ Üniversitesi’nde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesinin ardından yaşanan tartışmalar sürüyor.

Sosyal medya üzerinden farklı görüşten gruplar, bugün için üniversite önünde toplanma ve basın açıklaması çağrı yaptı. Bunun üzerine

İstanbul Valiliği, konronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla, toplanmalara izin verilmeyeceğini duyurdu. Üniversite çevresinde sabah erken saatlerden itibaren polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kampüs çevresine bariyerler yerleştirilirken, TOMA da konuşlandırıldığı görüldü.

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