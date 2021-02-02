Boğaziçi müdahalesinde polis amirinin tartışılan sözlerinin en net duyulduğu görüntüler…

İdris TİFTİKCİ – İstanbul DHA – ETİLER’de toplanarak Boğaziçi Üniversitesi’ne yürümek isteyen gruba müdahale sırasında, polis amirin sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. “Ağıya bak” dediği belirtilen polis müdürünün o anda söyledikleri Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına yansıdı. DHA görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü ise “Aşağı bak ? YALAN – Aşağıdan DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

O ana ilişkin görüntülerde grubun yanına yaklaşan polis amirinin önce, “İn ayağıya, in aşağıya…” ardından ise ,”Aşağıdan, aşağıdan, toplu gitmek yok” dediği duyuluyor.