Boğazdan Dolmabahçe’yi selamladılar

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle 20 tekneyle boğaza açılan gazi ve vatandaşların olduğu grup Dolmabahçe Sarayı önünde saat 09.05’te saygı duruşunda bulunarak Atatürk’ü andı. Organizasyonu düzenleyen Tamer Köseoğlu, “İstanbul Turizm İşletmeleri Ticari Motoryatlar Derneği olarak bugün 20 adet motoryatla boğaza açıldık. Gazilerimiz ve arkadaşlarımız bize eşlik etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82’nci yılında saygı, minnet ve özlemle andık. Bir tek 10 Kasım’da değil, onu her zaman anıyoruz. Her daim onun başarısı, azmi ve zaferi ile ilerliyoruz. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

Muharip Gaziler Pendik Şube Başkanı Sefa Altunparlar “Bugün büyük gazimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybedişimizin 82’nci yıl dönümü. Biz onu hasret ve saygı ile anıyoruz. Sadece biz değil, bütün dünya 20’nci Yüzyılın en büyük dâhisini, en büyük askerini, en büyük devlet adamını saygı ve sevgi ile anıyor. Atatürk bir gün değil her gün anılacak bir lider. Onu asla unutmayacağız” dedi. Grup, İstiklal Marşının okunmasının ardından Dolmabahçe Sarayı önünden ayrıldı.

