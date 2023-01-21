Boğaz’da kaçak trol avcılığı yapan tekneleri görüntüleme merkezi tespit etti: 2 tekneye 331 bin lira ceza 

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Nedim BAYHAN/İSTANBUL(DHA)- MARMARA Denizi’nde kaçak trol avcılığına yönelik yapılan denetimler kapsamında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Çatladıkapı Görüntüleme Merkezi’nde yapılan kamera incelemesinde kaçak avcılık yapan bir trol teknesi tespit edildi. Kaçak avcılık yapan teknedekiler sahil güvenlik ekiplerini fark ettiğinde trol kapılarını denize bırakarak kaçtı. Ardından saatler sonra farklı bir teknenin kapıları denizden çıkararak kaçak avcılık yaptığı tespit edildi. Kaçak trol avcılığı yaptığı tespit edilen 2 tekneye 331 bin 274 lira para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, kaçak avcılığa yönelik ortak denetim yaptı. Denetim kapsamında 20 Ocak Cuma günü saat 02.07’de Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Çatladıkapı Görüntüleme Merkezi’nde yapılan kamera incelemesinde Kabataş İskelesi önlerinde balıkçı teknesinin kaçak olarak trol avcılığı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler teknenin olduğu bölgeye doğru harekete geçti ekipleri fark eden teknedekiler trol kapılarının halatlarını keserek denize bıraktı. Saat 04.45’te ise yine aynı bölgede başka bir teknenin denizdeki trol kapılarını denizden çıkararak avcılık yaptığı tespit edildi. Kaçak avcılık anları Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Çatladıkapı Görüntüleme Merkezi tarafından kayıt altına alındı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından ruhsatlı olan 2 balıkçı teknesi tespit edilerek yasak alanda trol avcılığı yapan teknelere toplamda 331 bin 274 lira para cezası uygulandı. Tekneler ise Yediemin limanına çekildi.

(FOTOĞRAF)