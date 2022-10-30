Boğaz’da Cumhuriyet Bayramı kutlaması 

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Melihcan ÇALIŞKAN – Mehmet CANBULAT / İSTANBUL (DHA) – ÜSKÜDAR’DA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sanatçı performansları ve havai fişek gösterileri eşliğinde coşkuyla kutlandı.

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı birçok farklı noktada gerçekleşen etkinlik ve organizasyonlarla kutlandı. Akşam kutlamalarının merkezlerinden olan Üsküdar’da gerçekleşen kutlamaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve ailesi ile birlikte katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı kutlamaları kapsamında sanatçı Selda Bağcan, rapçi Bege ve dans grubu Anadolu Ateşi sahne aldı. Işık şovları ve havai fişek gösterilerinin de yapıldığı kutlamalarda izleyenler keyifli anlar yaşadı. (DHA)

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