Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü Evren Özlü’ye bir görev daha

İSTANBUL, (DHA) – 2016 yılından beri Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Evren Özlü, bu görevinin yanında Sahra Altı Afrika Bölgesi Genel Müdürü olarak atandı. 2020 yılında Sahra Altı Afrika Bölgesi yeni iş modelinin değişim liderliğini üstlenen Özlü, bölgeye bağlı tüm Afrika ülkelerinin iş sonuçlarını Türkiye organizasyonuna raporlayacak.

Türkiye’de 26 yıldır faaliyet gösteren ve en hızlı büyüyen ilk 3 ilaç firmasından biri olan Boehinger Ingelheim Türkiye, küresel boyutta yeni açılımlara imza atmaya devam ediyor. 2016 yılından beri Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Evren Özlü, Türkiye görevine ek olarak Sahra Altı Afrika Bölgesi Genel Müdürü olarak atandı.

“TÜRKİYE ORGANİZASYONU OLARAK BAŞARILARIMIZIN İZ DÜŞÜMLERİNİ YAŞIYORUZ”

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen bağlı bulunduğu Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Bölgesi’nin büyük oyuncusu olarak yılı başarı ile tamamladıklarına söyleyen Özlü, “Türkiye organizasyonu olarak sergilediğimiz başarılı yönetim süreçleri sayesinde META Bölgesi’nin büyük oyuncusu konumundayız. Ülkemizdeki başarılı iş gücü, küresel organizasyonumuz tarafından da fark ediliyor ve bunun sonucu olarak birçok bölgeye küresel bazda atama gerçekleştiriyoruz. Sergilediğimiz bu organizasyonel kabiliyetin iz düşümü olarak, bundan böyle Sahra Altı Afrika Bölgesi’nin yönetimini Türkiye olarak üstleniyoruz. Türkiye organizasyonu için çok önemli olan bu atama ile Sahra Altı Afrika Bölgesi’ne bağlı ülkeler iş süreçlerini artık Türkiye organizasyonuna rapor edecek” dedi.

“HASTALARIN İLACA ERİŞİMİNİN KISITLANMAMASI İÇİN ARA VERMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

2020 gibi zorlu bir yılda odak noktalarından taviz vermediklerine dikkat çeken Özlü, “Şirketimizi konumlarken her zamanki önceliğimiz daha fazla hastanın sağlığa erişebilmesi oldu. Şartlar ne olursa olsun bu öncelikliğimizden asla uzaklaşmadık. 2020, bu yolda ilerlerken değişen koşullara ne kadar hızlı uyum sağlayabileceğimizi görmemiz için çok faydalı bir yıl oldu. Böylesine zorlu bir dönemde hastaların ilaca erişiminin kısıtlanmaması için ara vermeden çalışırken; dünyada ‘Making More Health’, Türkiye’de ise ‘Daha Fazla Sağlık’ olarak bilinen girişimimiz ile pandeminin etkilerini tüm dünyada azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021 yılında da gerek ülkemizde gerek Sahra Altı Afrika Bölgesi’nde daha fazla sağlık için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.