Bodrumspor’da Taşdemir’den öz eleştiri

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)- Spor Toto 1’inci Lig’de deplasmanda aldığı 3-0’lık Pendikspor yenilgisinin yaralarını evinde Tuzlaspor’u mağlup ederek sarmak isteyen Bodrumspor’da teknik direktör İsmet Taşdemir, mağlubiyetin faturasını kendisine çıkardı. Yenilgiyle ilgili sorumluluk üstlenen deneyimli teknik adam, “Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz ama sonuca baktığımızda hiç iyi hazırlanamadığımız bir maçtı. Ben demek ki arkadaşlarımızı yeterince maça hazırlayamamışım. Bunun yanında maçta gerçekten bir reaksiyon veremedik. Bizi biz yapan değerlerimizin hiçbirini sahaya yansıtamadık ama bunlar futbolda var ve futbol bu yüzden güzel. Futbol hiçbir zaman otomatikleşmiyor dolayısıyla hata yapmaya müsait bir ortam var” dedi.

Takım olarak çok hata yaptıklarını vurgulayan İsmet Taşdemir, “Biz çok hata yaptık, takım olarak günümüzde olmadığımız bir maçtı. Bu mağlubiyeti bu maçla sınırlandırmak istiyoruz. Sonuçta lig orada bitmiyor, lig devam ediyor ve önümüzde çok güzel maçlarımız var. Bu maçlardan alınabilecek güzel puanlar var ama lig öyle zor ki, her geçen hafta sıkıntılar ön plana çıkabiliyor. Geçen haftayı unutup yeni bir seri, yeni bir heyecan ve yeni bir 3 puanla tanışıp yol alma vakti diye düşünüyoruz. Tuzla maçı zor bir maç, Tuzla takımı çok farklı bir takım. Nerede ne oynayacağı hiç belli olmuyor. Ön taraftaki yabancı oyuncuların üretkenliği ve çabukluğu çok tehlikeli. Dolayısıyla bizi biz yapan değerleri yansıtmamız ve geçen haftayı telafi etmemiz gerekiyor. Süleyman Özdamar’ın Pendik maçı öncesinde ufak bir rahatsızlığı oldu ve risk alıp oynadı. Birazcık daha ağrıları arttı, Süleyman dışında bir eksik yok” dedi.

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“KUPADA TURU GEÇMEK GÜZEL”

Kupayla ilgili değerlendirme yapan Taşdemir, “Kupada oynamak ve turu geçmek güzel. Orada uzun süre oynatmadığımız arkadaşlarımızı oynatmak istiyoruz. Altınordu maçında sağ olsunlar bize turu getirdiler. Konyaspor zor bir takım, Süper Lig’de doğru oynayan takımlardan bir tanesi. Zor bir rakip. Kupanın da dezavantajı var, hem seri başı değilsiniz hem de deplasmana gidiyorsunuz. Onun bence gözden geçirilmesi lazım ama bu bizim işimiz değil. Seri başı olmayanın evinde oynanması lazım diye düşünüyorum. Hem seri başı takım olup hem evinde oynaması adaletsiz geliyor. Zor bir maç olacak. Biz keyifli bir futbol oynamaya gideceğiz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detay

-İsmet Taşdemir röp.

-Genel ve detay görüntü

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