Bodrumspor’da Karakaya’dan samimi itiraf

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de sezon başından beri zirve yarışı veren ligin sürpriz ekibi Bodrumspor, son maçlardaki puan kayıplarıyla ilk kez Play-Off hattının dışında kalırken, Başkan Rıza Karakaya, şampiyonluk için değil kümede kalma hedefiyle kurulmuş bir takım olduklarını söyledi. Ligde son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Bodrumspor, Play-Off hattının altına inerek 22 puanla 8’inci sıraya düştü. Gençlerbirliği maçı ile yeniden galibiyetle çıkış yakalamak isteyen Bodrum ekibinde Başkan Rıza Karakaya, nereden geldiklerini unutmadıklarını belirtti. Rıza Karakaya, “Ben şu an bir eksik görmüyorum. Fotoğrafın tamamına bakmak lazım. İlk iki takımın direkt Süper Lig’e çıktığı bir ligde ikinciyle aramızda 3 puan var” dedi.

“Biz şampiyonluğa kurulmuş bir takım değiliz, lige tutunmak için kurulmuş bir takımız” diyen Karakaya, “Buna rağmen Süper Lig hattıyla aramızda 3 puan var ve takımımız 22 puan topladı. Takımımıza, teknik heyetimize bu başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnişler çıkışlar futbolda her zaman olacaktır. Geçen sene bu zamanlara gidersek üst üste puan kayıpları olmuştu. Takımdan gidenler olmuştu ve eksilmemize rağmen birlik ve beraberliği koruduk, yola inananlarla devam ettik. Bodrum’a tarihinde ilk defa 1’inci Lig’e çıkma zaferi yaşattık. O yüzden hep diyorum ki ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Asıl amacımız bu ligde tutunmak. Takımımız bu hedefin üzerinde büyük işlere koşuyor. Taraftarlarımızda ve halkımızda hemen bir üst lige çıkalım diye heyecanlananlar oluyor. Biz süper amatörden buraya birlik ve beraberliğimizi koruyarak geldik” diye konuştu.

TAŞDEMİR: İLK DEFA PLAY-OFF POTASININ DIŞINA ÇIKTIK

Ligde son 3 maçta alınan 1 puandan dolayı Play-Off potasından çıktıklarını söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bu ufak düşüşü tekrardan galibiyetle yukarı çekebiliriz. İlk defa Play-Off potasının dışına çıktık. Son 3 maçta 2 mağlubiyet almamız bizim için iyi değildi. Hedeflediğimiz bir puan var, bu puanı yakalayabilirsek inşallah ilk yarı sonunda yine doğru yerde olacağız. Bu haftaki rakibimiz Gençlerbirliği köklü bir camia ama bu sene onlar da kötü başladı. Hoca değiştirdiler ve galibiyetle tanışmak istiyorlar. Bizim de artık galibiyetle tekrar tanışma vaktimiz geldi. Dolayısıyla iç saha avantajıyla bu hafta galip gelmesini bileceğiz” dedi.

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(FOTOĞRAFLI)