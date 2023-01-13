Bodrumspor’da Aminu Umar resmen bitti

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de ikinci yarıda hedefini Süper Lig potası olarak belirleyen Bodrumspor transferde hız kesmiyor. Ara dönemde Jamaikalı golcü Dever Orgill ile Antalyaspor’un kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar’ı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Aminu Umar transferini de resmen bitirdi. Son olarak Süper Lig’de Çaykur Rizespor forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı sol kanat resmi sözleşme imzaladı.

Bodrumspor Kulübü de transferi şu sözlerle duyurdu: “Hoş Geldin Umard Aminu. Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Nijeryalı futbolcu Umar Aminu ile sözleşme imzaladık. Umar’a formamız altında başarılar dileriz.”

Türk futbolunu yakından tanıyan deneyimli futbolcu, Samsunspor, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor formalarını terletti.

(FOTOĞRAFLI)

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