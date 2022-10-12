Bodrumspor seri yakalamak istiyor 

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de Sakaryaspor’u 5-0 yenerek 14 puanla zirve yarışına yeniden ortak olan Bodrumspor, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Ligin ilk iki haftasını galibiyetle geçtikten sonra bir daha seri yakalayamayan, Sakarya sınavına kadar üst üste 3 maç 3 puan yüzü göremeyen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, “Bizim için güzel bir haftayı geride bıraktık. Yeni bir güzel haftayı yaşayabilmemiz için pazar günü Erzurumspor deplasmanında güzel bir oyun çıkarmamız lazım. Bazen iyi oyunla da yetinemiyoruz çünkü Çaykur Rizespor deplasmanında aynısını yaşadık. Skor almamız lazım, inşallah alabiliriz” dedi.

Erzurum deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyleyen İsmet Taşdemir, “Bu hafta takımda eksik olarak Dejan’ın iki-üç hafta sürecek bir sıkıntısı var. Yekta bizimle çalışmalara başladı ama durumu daha belli değil. Çok fazla eksiğimiz yok, kontrol amaçlı Kenan ve Onur’u bugün idmanımıza almadık. Sonuçları geldikten sonra durumları belli olacak ama çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mücadele ruhu yüksek, mücadelesini sonuna kadar veren bir takımımız var. Günümüzde olduğumuz zaman pozisyonları değerlendirebiliyoruz. Erzurum çok zorlu bir deplasman, son iki maçta 2 galibiyet aldılar. Geçen seneden kalma çok oyuncuları var. Bizi zor bir maç bekliyor, inşallah oradan 3 puanla dönen takım oluruz” diye konuştu.

SAMET: İHTİYACIMIZ VARDI

Bodrumsporlu Samet Yalçın, Sakaryaspor önünde ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirterek, “3 haftadır galip gelemiyorduk. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarda yine 5 golle galip geliriz. Hedefim her geçen gün daha iyi olmak. İnşallah ben de kendimi yukarıya çekebilirim. Hedefimiz Erzurum deplasmanından galip gelmek, onun için çalışıyoruz. Bizim geçen seneden beri iyi bir ortamımız var. Bu sene de o devam ediyor ve öyle süreceğini düşünüyorum. Mağlubiyetler, beraberlikler bizim ailemizi bozmaz” diye konuştu.

Geçen sezondan beri sakat olup form tutmaya başlayan Harun Alpsoy ise forma giyerek takıma katkı vermek istediğini belirtti.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– İdmandan detay

– İsmet Taşdemir röp.

– Harun Alpsoy röp.

– Samet Yalçın röp.

-Genel ve detay görüntü

HABER-KAMERA: Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)