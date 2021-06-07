Bodrumlu işletmeciler indirimli elektrikten yararlanacak

BODRUM, (DHA) – Sepaş Enerji, Bodrum Ticaret Odası ile imzalanan protokol kapsamında, oda üyelerinin tüketim profillerine göre yüzde 15’e varan indirim ve 12 ay sabit birim fiyattan faydalanabileceğini bildirdi.

Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u ziyaret ederek oda üyelerinin tüketim profillerine göre hazırlanan avantajlı tarifeyi sundu. İmzalanan protokol kapsamında oda üyelerinin, tüketim profillerine göre yüzde 15’e varan indirim ve 12 ay geçerli sabit birim fiyattan elektrik kullanabilecekleri belirtildi.

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“İŞ ORTAKLARIMIZIN EN YAKININDA BİZ VARIZ”

Pandemi döneminde üreticilere ve işletmecilere elektrikte indirimle destek sunduklarını dile getiren Mekik, “Türkiye’nin farklı noktalarından çok sayıda esnaf ve sanayiciye avantaj sağlayabildiğimiz yeni bir iş birliğine daha başlamak mutluluk verici. İşletmecilerin beklentilerine göre hazırladığımız tekliflerimizle bu süreçte onların en yakınındaki çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Protokolümüzün BODTO üyelerine ve Bodrumlulara ekonomik katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.