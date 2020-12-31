Ana Sayfa Güncel Haberler Bodrum’da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu – Ek fotoğraflar
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Boğanın sahibine saldırısı kamerada
Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde boğa, boynuz darbesiyle sahibini başından yaraladı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin O., dün kendisine...
Şeker ameliyatı olmak için Türkiye’nin yolunu tuttular
Semra DEMİR/ Ömer HASAR- İSTANBUL (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, dünyanın pek çok ülkesinden şeker hastaları, ameliyat için Türkiye'nin yolunu tutuyor. Şeker...
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kardeşiyle çorbacının önünde bekleyen Çetin B. (26), kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Çetin B. hastaneye kaldırılırken, saldırganın kaçış...