Bodrum’da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu – Ek fotoğraflar

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde boğa, boynuz darbesiyle sahibini başından yaraladı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin O., dün kendisine...