Bodrum’da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu/ Ek fotoğraflar

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Temizlik işçisi bulduğu engelli aylığını sahibine teslim etti
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da temizlik işçisi sokağı süpürürken bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti. Avcılar Belediyesi temizlik işçisi Selahattin Özsunar, Denizköşkler Mahallesi’ndeki Çimenli...
Doğu’da Sibirya’yı aratmayan görüntüler
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