Bodrum’da yaşayan ve kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog yaşamını yitirdi

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve iki yıldır kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo (51), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye kıyıları ile Japonya’daki Ertuğrul Fırkateyni Kazı ve Kurtarma Projesi’ni yürüten kaptan Tufan Turanlı’nın eşi olduğu öğrenilen iki çocuk annesi İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo, bugün saat 03.30 sıralarında tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Japonya’nın Kushimoto kenti açıklarında, 1890 yılında 550 gemicisi ile batan Ertuğrul Fırkateyni kazısında proje koordinatörlüğü ve Bodrum ‘daki Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nde önemli restorasyon, kazı ve kurtarma çalışmalarına imza attığı öğrenilen Berta Lledo’nun, yaklaşık 2 yıldır kanser ile mücadele ettiği ve son zamanlarda durumunun kötüleşmesi sonucu Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan, Berta Lledo’nun İspanya’dan gelecek yakınları için cenazesinin bekletildiği ve perşembe günü Bitez Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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