Bodrum’da turistler denize girdi

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, sıcak havada yerli ve yabancı turistlerin bazıları denize girdi, bazıları da plajda güneşlendi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da 21 dereceyi bulan güzel havayla 19 derecelik deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe başta olmak üzere Bitez ve Gümbet gibi noktalarda denize girdi. Bazı yabancı turistler ise plajda ve kumsalda oturup, vakit geçirmeyi tercih etti. (DHA)

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