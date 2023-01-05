Bodrum’da turistler denize girdi

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, sıcak ve güneşli havayı gören yerli turistler denize girdi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derecelere yükseldi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kumbahçe başta olmak üzere Bitez ve Gümbet gibi noktalarda denize girdi. Bazı yabancı turistler ise plaj ve kumsalda oturup, vakit geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre, Bodrum’un gelecek hafta yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiği bildirildi. (DHA)

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