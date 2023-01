Bodrum’da susuz yaz tehlikesi

- Reklam -

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’u besleyen Mumcular Barajı’nda su seviyesi yüzde 40’a, Geyik’te ise yüzde 49’a geriledi. Geçen yıla göre her iki barajda yüzde 30’un üzerinde bir azalma oldu. Bodrum’da bahar döneminde istenilen oranda yağış yağmazsa yazın susuzluğun etkilerinin görülebileceğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “İlave su kaynaklarının Bodrum’a temin edilmesi gerekiyor. Yaz aylarında nüfusun 1 milyona çıkması durumunda ciddi anlamda susuzluğun etkilerini görebiliriz. Umarım bahar aylarında yağış olur ve rezervuarlarımız dolar “dedi.

Bodrum’u besleyen, geçen yıl nisan ayında yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşan Mumcular ve Geyik barajlarında düşüş yaşandı. Bu kapsamda, Mumcular Barajı’nda su seviyesi yüzde 40’a, Geyik Barajı’nda ise yüzde 49’a geriledi. Geçen yıl ocak ayı içerisinde yoğun yağmur ve kar yağışı alan turizm cenneti Bodrum’da sonbahar gerekse de kış aylarının başında istenilen oranda yağış kente düşmedi. Geçen yıla göre ocak ayı içerisinde her iki barajda yüzde 30’un üzerinde azalma meydana geldi.

‘METEOROLOJİK KURAKLIK MEYDANA GELECEK’

Yağışların ülke genelinde azaldığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Haziran ayının ortalarından itibaren aylık ortalama sıcaklıklarda ciddi bir artış söz konusu. Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Ocak ayında da şu benzer durum söz konusu. 2021 yılındaki kuraklık olayına benzer bir yağış azalması mevcut. 2021 yılının ilk 3 ayında yağışlarda yüzde 45 oranında bir azalma söz konusuydu. Şu an ülke genelinde de benzer bir durum var ve yüzde 40’lara varan bir yağış azalması söz konusu. Yerine göre değişiyor Marmara Bölgesi’nde yüzde 53, bu bölgede ise yüzde 47’ler civarında bir yağış eksikliği var. Bu bizim yüzeysel su kaynaklarımızı doğrudan etkiliyor ve barajlarımızda su seviyesi azalıyor. Yeraltı su seviyelerinde ciddi anlamda azalmalar var. Geçtiğimiz yılda toplam yağışlarda mevsim normallerine yaklaşma söz konusuydu. Rejimde bir değişiklik vardı. Bazı yerler kuraklık bazı yerlerde taşkınlar vardı. Yağış bir süre yağmıyor, yağdığı zamanda şiddetli yağıyordu. Şimdi de son 4 ay içerisinde yağış azalması var. İlerleyen zamanlarda yağmur yağdığı zaman alt yapısı yetersiz alanlarda taşkın görme ihtimalimiz olabilir. Bahar yağışlarının gelmesi durumunda dahi toplam yağışlar azaldığı için meteorolojik kuraklık meydana gelecektir” ifadelerini kullandı.

‘3 AYLIK SU VAR’

Bahar döneminde Bodrum’a istenilen oranda yağış gelmemesi durumda yazın susuzluk tehlikesi yaşanabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Özçelik, “Mumcular Barajı’nda su seviyesi yüzde 40’lar civarında. İçme suyu bu barajdan su temin edilemiyor. Yaz aylarında sulama için rezerv edilmiş durumda. Diğer taraftan ise Geyik Barajı’nda su seviyemiz yüzde 49’lar civarında. Geçen yıla göre her iki barajda yüzde 30’lar civarında bir azalma var. Geyik Barajı’nda 20 milyon metreküplük bir su var onun bir kısmı termik santralin soğutma suyu, diğer kısmı ise Bodrum’a içme suyu için kullanılacak. Yarısının kaybolduğunu düşünürsek aslında çok da fazla suyumuz olduğu söylenilemez. İlave su kaynaklarının Bodrum’a temin edilmesi gerekiyor. Yaz aylarında nüfusun 1 milyona çıkması durumunda ciddi anlamda susuzluğun etkilerini görebiliriz. Umarım bahar aylarında yağış olur ve rezervuarlarımız dolar. Bodrum özelinde yeraltı su kaynaklarının beslenmesi mümkün gözükmüyor her taraf geçirimsiz hale gelmiş durumda. Bunlara karşı bizim özel önlemler geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Diğer taraftan da su kayıp, kaçakların azaltılması gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, “Şu an Mumcular Barajı’nda içme suyu tahsisi söz konusu değil. Geyik Barajı’nda olan 20 milyon metreküplük suyun tamamının Bodrum’a verilmesi durumunda dahi 10 milyon metreküpü kayıp kaçaklarda kaybolduğunu düşünürsek 1 milyonluk bir nüfusta bu ancak kişi başı 10 metreküp su düşüyor. Bu da en fazla 3 aylık bir su demek” dedi. (DHA)

