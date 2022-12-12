Bodrum’da ‘sağanak’ ve ‘fırtına’ hayatı olumsuz etkiledi (2)

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YÜZEN DİSKO KARAYA VURDU

Bodrum’da fırtına etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda, akşam saatlerinde tonozdan ayrılan yüzer disko, Kumbahçe’de faaliyet gösteren dondurmacıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle dondurmacının tentesi yıkıldı. Hemen yan taraftaki otelin de deniz kenarındaki korkuluğu tahrip oldu. Olayda yüzer disko gemi de hasar aldı. Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. (DHA)

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-

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