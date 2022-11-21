Bodrum’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

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BİR EVİ SU BASTI

Bodrum’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İçmeler mevkisinde alt yapı çalışmalarından dolayı taş ve moloz parçaları yola saçıldı ve trafik kısmen kapandı. Kapanan yol belediye ekiplerinin çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı. Çarşı Mahallesi’nde ise bir evi su bastı. İtfaiye ekipleri evdeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olumsuzlukların yaşandığı bölgede incelemeler yaparak çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Aras, “Yapılan uyarıların üzerine biz ekipler olarak sahadayız. Bir saat içerisinde hızlı ve yoğun bir yağış aldı. Bölgelerden aldığımız raporlara göre, Mümtaz Ataman Caddesi’nde yapılan alt yapı çalışmalarının sonucu su taşkınları oldu. Herhangi bir şekilde evlere ve dükkanlara su girmedi bu sevindirici ancak kazılan yerlerde moloz birikintileri oldu. Şu anda bu bölgede trafiği açmaya çalışıyoruz. Yarımadanın hiçbir bölgesinde şu an da hiçbir trafik sıkıntısı yaşanmıyor. Umurça’da, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Mumcular bölgesinde elektrik kesintileri oldu. AYDEM ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve enerjiyi tekrar verdiler. Bütün ekiplerimiz şu anda sahada gerekli müdahaleleri yapıyor. En büyük sorun altyapı çalışmalarının olduğu yerlerde, vatandaşlarımız yarın sabahtan itibaren yapılacak müdahalelerle mağduriyetten kurtulmuş olacaklar” dedi. (DHA)

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-

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