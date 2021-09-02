Bodrum’da orman yangını / Ek fotoğraflar

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Senem Başkaldıran (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza öğle saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde Mevlana Caddesi üzerinde meydana...
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