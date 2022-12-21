Bodrum’da ‘Nartugan’ coşkusu

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, 4 bin yıllık geleneğin yaşatıldığı ‘Nartugan’ kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında, 2 ayrı adreste yapılan kutlamalarda bando yürüyüşünün ardından yakılan ateşin etrafında müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar, sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlayıp dilek tuttu.

Nartugan olarak bilinen Yeniden Doğuş Bayramı, her yıl en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık’ta kutlanıyor. Bu kapsamda, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Gündoğan Mahallesi’nde Nartugan etkinliği düzenlendi. Etkinlik, sembolik Gündoğan Nartugan heykeli önünde bando yürüyüşü ile başladı. Vatandaşların alkışlarla eşlik ettiği bando yürüyüşü sahilde son buldu. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, sahilde ateş yakıldı. Kutlamaya katılanlar, müzik eşliğinde dans edip, yakılan ateşin etrafında halay çekti. Katılımcılar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Sembolik hayat ağacına renkli çaput bağlayan vatandaşlar, dilek tuttu.

KUTLAMALARIN DİĞER ADRESİ KUMBAHÇE OLDU

Etkinliklerin bir diğer adresi ise Kumbahçe oldu. Kumbahçe Meydanı’nda bu yıl 7’ncisi düzenlenen Nartugan etkinliklerinde yakılan ateşin etrafında Yeniden Doğuş Bayramı kutlandı. Meydanda el işi ürünler, yiyecek ve içecek stantları yer alırken meydanda bulunan ağaçlara vatandaşlar bez parçaları bağlayarak dilek tuttular. Kumbahçe Kültür Sosyal Tesis Kursiyerleri Halk Dansları Ekibi yöresel oyunlar oynarken, Alana Eda Johnson mini konser verdi. Bodrum Yıldızlar Dans Grubu, Bodrum Uğur Anadolu Lisesi’nin dans performansları, Anka Dans Grubu, Derya Ünver Dans Company Dansçıları, Bodrum Kültür Turizm Dayanışma Derneği Folklor ekibi, Adaçayı Erbane Grubu ile Kumbahçe Gün Batımı yöresel oyunlar sahneledi. Etkinliğe katılanlara bereketin sembolü olan aşure, keşkek ve Bodrum mandalinası ikram edildi.

NARTUGAN; EN UZUN GECENİN GÜNDÜZE GEÇİŞ KUTLAMASI

Bodrum Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Nil Taşkıran, “Nar-Tugan eski Türklerde ‘güneşin doğuşu’ anlamına gelir. 21 Aralık’ta en uzun gecenin bitmesi ile 22 Aralık güneşin ve ışığın büyümeye başlaması yeni bir yıl, yeni bir yaşamın başlaması demektir. Karia Kültür Mirası Etkinliklerinin Ayşe Temiz ve Kumbahçe Muhtarlığı olarak bu yıl 7’ncisini düzenliyoruz. Yeni yılın karşılanması Nar-Tugan; yeni bir yıl, dolunayın son günü, en uzun gecenin gündüze geçiş kutlaması.” dedi. (DHA)

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